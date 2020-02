Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen Verträge für den Verkauf von mehr als einem Gigawatt Batterie-Wechselrichterleistung abgeschlossen. Der höchste Anteil entfiel dabei auf Produkte für große Speicherprojekte.Speichersysteme spielen für den Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit eine bedeutende Rolle. SMA bietet daher seit einigen Jahren aus Batterie-Wechselrichter an und hat dieses Geschäftsfeld 2019 weiter ausbauen können. So seien Verträge für den Verkauf von mehr als einem Gigawatt Batterie-Wechselrichterleistung abgeschlossen worden, teilte das hessische Photovoltaik-Unternehmen am ...

