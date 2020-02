Die Solarwatt GmbH baut in der niederländischen Kleinstadt Waalwijk eine Solaranlage, die komplett aus Glas-Glas-Photovoltaikmodulen besteht. Nach Aussage des Unternehmen ist sie damit derzeit die größte Anlage dieser Art in Europa. Installieren lässt die ingesamt 6.690 Module das Familienunternehmen Naber Plastics. Der Hersteller von Kunststoffprodukten will den Solarstrom vollständig in der eigenen Produktion einsetzen. Insgesamt soll die auf dem Firmendach installierte Glas-Glas-Photovoltaikanlage ...

