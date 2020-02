Die EUR/USD Schwäche wird wahrscheinlich für den Rest der New Yorker Sitzung anhalten. - Die Unterstützung von 1,1016 ist für die Verkäufer das Niveau, das es zu schlagen gilt. - EUR/USD Tageschart Der Euro wird in einem schwachen Abwärtstrend unterhalb seiner wichtigsten einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) gehandelt, da der Kurs an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...