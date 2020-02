Der frühere thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) hat seiner Partei geraten, den neuen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) zu unterstützen. "Das ist eine echte Sensation! Nun wird der neue FDP-Ministerpräsident seinerseits eine Minderheitsregierung bilden müssen", sagte Vogel der "Bild-Zeitung" (Donnerstagsausgabe) zur Wahl Kemmerichs.



Die CDU solle die "Bereitschaft zeigen, in einer Regierung mitzuarbeiten - aber nur unter einer Bedingung: ohne die AfD", so der CDU-Politiker weiter. Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident in Thüringen.