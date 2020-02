Der SMI steigt bis um 15.00 Uhr um 1,79 Prozent auf 10'994,28 Punkte.Zürich - Die Schweizer Börse setzt zur Wochenmitte den Aufwärtstrend fort. Auslöser ist eine Mitteilung im chinesischen Fernsehen, wonach ein Mittel zur wirksamen Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit gefunden worden sein soll. Auch in England soll Forschern ein Durchbruch gelungen sein. Der Schweizer Leitindex SMI markierte in der Folge am Nachmittag gar erstmals einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...