Illegal umgelabelte Solarmodule sind in den Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Marokko, Mauretanien, die Türkei und sogar nach Syrien verkauft worden. Die italienischen Behörden fanden 60 Tonnen Solarmodule, die eigentlich für das Recycling bestimmt waren und nun untersucht werden sollen.von pv magazine International Das italienische Carabinieri-Kommando für Umweltschutz hat eine 4 Millionen Euro teure Abfallbehandlungsanlage in der Nähe von Catania auf Sizilien durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass dort zur Wiederverwertung angelieferte Solarmodule auf verschiedene Märkte in Afrika und des Nahen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...