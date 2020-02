Die Hoffnung auf Fortschritte in China in der Bekämpfung des Coronavirus hat die europäischen Börsen am Mittwoch weiter nach oben getrieben.London - Die Hoffnung auf Fortschritte in China in der Bekämpfung des Coronavirus hat die europäischen Börsen am Mittwoch weiter nach oben getrieben. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,22 Prozent auf 3777,84 Punkte. Seit Wochen beginn beläuft sich die Erholung auf knapp vier Prozent. Damit sind die Verluste der schwachen Vorwoche komplett wieder aufgeholt.

