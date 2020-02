Im letzten Achtelfinale des DFB-Pokals hat Viertligist 1. FC Saarbrücken gegen Zweitligist Karlsruher SC im Elfmeterschießen mit einem 5:3 das Ticket fürs Viertelfinale gelöst. Nach 90 Minuten war die Partie beim Stand von 0:0 in die Verlängerung gegangen, auch dort fiel kein Tor.



Vorher hatte Bayern München ohne Verlängerung gegen 1899 Hoffenheim 4:3 gewonnen, noch früher am Abend verlor der SC Verl 1924 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen siegte gegen den VfB Stuttgart 2:1. Am Dienstag hatten sich schon Schalke, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf fürs Viertelfinale qualifiziert.