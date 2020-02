Das Traditionsunternehmen hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2020 (Ende Dezember) einen leichten Gewinn von 7 Mio Euro erwirtschaftet.München - Der angeschlagene Lichtkonzern Osram sieht Licht am Ende des Tunnels. Im ersten Quartal kehrte das vor der Übernahme durch den an der Schweizer Börse kotierten Sensorspezialisten AMS stehende Traditionsunternehmen wieder in die schwarzen Zahlen zurück. Nach einem verlustreichen Jahr 2019 stand in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahrs 2020 (September) unter dem Strich ein...

