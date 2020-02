Das britische Datenanalyse-Unternehmen tritt damit in den deutschen Markt ein. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Anfang 2019 zusammen an der Erarbeitung von Industriestandards für die Drohnenthermografie.Das Start-up Ucair ist von dem britischen Drohneninspektions- und Datenanalyse-Unternehmen Above übernommen worden. Ucair ist 2017 gegründet worden und hat sich auf die Analyse des Zustands bestehender Photovoltaik-Anlagen mittels Drohnenthermografie spezialisiert. ""Above ist auf eine globale Skalierung vorbereitet und plant, dank Automatisierung, die weltweit führende Drohneninspektions- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...