Das Start-up vermittelt über seine Online-Plattform Installations-Fachbetriebe für den Bau von Photovoltaik-Anlagen. Zukünftig will es auch bei der Suche nach Monteuren und Generalunternehmern für Großprojekte weiterhelfen.Der Online B2B Handwerker-Marktplatz Installion.eu ist angetreten, um beim existierenden Handwerkermangel für die Installation von Photovoltaik-Dachanlagen Abhilfe zu schaffen. Nun will das Start-up weiter Dienstleistungen anbieten, wie es am Donnerstag mitteilte. "Neben der Vermittlung von Montagen für Photovoltaik-Anlagen, Speicher, Ladeboxen im Ein- und Zweifamilienhaus Segment ...

