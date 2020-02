Die Naturstrom AG bietet ihren Haushaltskunden jetzt auch Photovoltaik-Strom ohne EEG-Förderung aus neu errichteten Solarparks an. Dafür schließt der Energieversorger Naturstrom mit den Betreibern der Solarparks langfristige Lieferverträge, sogenannte Power Purchase Agreements (PPA). Möglichst ist dies, weil die Erzeugung von Solarstrom in Deutschland in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden ist. Entsprechend sind die Vergütungen für Solarstrom im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gesunken. ...

