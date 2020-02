Der Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern soll bis Juni am Netz sein. Zum vereinbarten Kaufpreis wollten die Unternehmen keine Angaben machen.Das Photovoltaik-Projekt in Ganzlin hatte nicht den besten Start, doch jetzt läuft es. Der Solarpark mit 65 Megawatt Gesamtleistung musste zweimal in die Ausschreibung. Bereits im Oktober 2017 erhielt das Projekt einen Zuschlag. Doch wegen eines "sehr, sehr langen Baugenehmigungs- und Trassensicherungprozesses" gelang die Realisierung nicht rechtzeitig. Clenergy musste die Pönale zahlen und sicherte sich in der Ausschreibung im Juni 2019 einen neuen Zuschlag ...

