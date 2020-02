Gold steigt am Donnerstag die zweite Sitzung in Folge - Aufwärtsbewegung wird bei 1572/73 $ auf einen Widerstand stoßen - Der Goldkurs baut seine Aufwärtsbewegung am europäischen Nachmittag weiterhin aus. Die Dynamik lies den Rohstoff zum 100-Stunden-SMA steigen und knapp darüber befindet sich der 200-Stunden-SMA als weiterer Widerstand. Am letzteren ...

