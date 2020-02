Der Deutsche Handballbund entlässt Christian Prokop als Trainer der Deutschen Handballnationalmannschaft. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.



Nachfolger wird der Isländer Alfred Gislason, der am Freitag in Hannover vorgestellt wird. "Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes. Man sei in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass die kurzfristigen Ziele nur "mit einem neuen Impuls" erreicht werden könnten. "Alfred Gislason steht aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge für einen solchen Impuls und bringt frische Energie in die Nationalmannschaft."



Gislason erhält einen Vertrag bis inklusive der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei.