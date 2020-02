MOSKAU, 5. Februar (WNM/TASS) - Rosneft und die Indian Oil Corporation Limited (IOCL) haben einen Vertrag über die Lieferung von bis zu zwei Millionen Tonnen Öl über den Hafen von Novorossiysk nach Indien bis Ende 2020 unterzeichnet. Darüber hinaus wird sich Indien am Wostok-Öl-Projekt beteiligen, sagte der russische Ölkonzern Rosneft. Die Bedingungen sollen in Kürze ausgehandelt werden. Der Vertrag wurde im Rahmen des Besuchs von Rosneft-CEO Igor Sechin in Neu-Delhi unterzeichnet. Während dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...