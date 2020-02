Die Art Basel hätte vom 19. bis 21. März 2020 im Hongkong Convention and Exhibition Centre stattfinden sollen.Basel - Aufgrund des Ausbruchs und der Verbreitung des Coronavirus hat die MCH Group die bevorstehende Art Basel in Hongkong ab. Sie hätte vom 19. bis 21. März 2020 im Hongkong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) stattfinden sollen. Angesichts des heftigen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, den die Weltgesundheitsorganisation WHO als eine gesundheitliche Notlage von internationaler...

