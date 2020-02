Der amerikanische Sportartikelhersteller Columbia Sportswear Co. (ISIN: US1985161066, NASDAQ: COLM) wird seine vierteljährliche Dividende um 8 Prozent auf 0,26 US-Dollar je Aktie anheben. Die nächste Zahlung erfolgt am 23. März 2020 (Record date: 10. März 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Columbia Sportswear Company 1,04 US-Dollar an Dividende aus. Beim aktuellen Aktienkurs von 94,21 US-Dollar (Stand: 6. Februar 2020) ergibt ...

