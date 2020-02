Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Donnerstag die fünfte Sitzung in Folge gestiegen ist und nun sind es 3,9K Kontrakte. Das Volumen baute seine Abwärtsbewegung um 32,4K Kontrakte aus, wodurch die schwankende Performance intakt bleibt. USD/JPY kann über 110,00 steigen Das steigende Open Interest ...

