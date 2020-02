Das berühmte deutsche Chaos-Theater Oropax führt am 25. April 2020 in Samnaun durch das neue Format «Comedy im Schnee».Samnaun - Wintersportgäste profitieren in Samnaun im April 2020 gleich mehrfach: Top-Events mit nationalen und internationalen Künstlern sind im Ticket der grenzübergreifenden Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl inbegriffen - und praktisch mit den Brettern zu erreichen. Diese Saison trumpft die Ferienregion Samnaun am 25. April 2020 mit einem neuen Format auf: «Comedy im Schnee» mit Oropax...

