Die Börsen Europas haben am Freitag nach einem schwächeren Start ihre Verluste etwas eingedämmt.Paris - Die Börsen Europas haben am Freitag nach einem schwächeren Start ihre Verluste etwas eingedämmt. Allerdings hatten sie sich angesichts wachsender Hoffnung auf eine Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in den vergangenen Tagen auch sehr kräftig erholt. Vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für Januar gab der europäische Leitindex EuroStoxx 50 um 0,10 Prozent auf 3801...

Den vollständigen Artikel lesen ...