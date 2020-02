In den letzten beiden Tagen gab es in China weniger gemeldete Fälle von Coronavirusinfektionen, aber die Zahlen könnten wieder steigen, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag vor dem Exekutivrat der WHO in Genf. "Die Welt steht vor einem chronischen Mangel an Schutzausrüstung gegen das Coronavirus", ...

