Die Nonfarm Payrolls stiegen mehr als erwartet - Die jährliche Lohninflation schwächte sich im Dezember auf 2,9% ab - Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind in den USA im Januar um 225.000 gestiegen, nachdem sie im Dezember bei 147.000 (revidiert von 145.000) lagen, wie die vom US Bureau of Labor Statistics am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Dieser ...

