Die Arbeitslosenquote fiel im Januar in Kanada auf 5,5% - USD/CAD verlor nach den Daten seine Zugkraft und fiel auf 1,3280. - Die von Statistics Canada am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote in Kanada von 5,6% im Dezember auf 5,5% im Januar fiel und damit die Markterwartung von 5,6% übertraf. "Die zusätzliche Beschäftigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...