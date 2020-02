Im Januar wurden 225'000 neue Jobs geschaffen. Im Gesamtjahr 2019 entstanden rund 2,1 Mio neue Arbeitsplätze.Washington - Der amerikanische Arbeitsmarkt hat sich zu Jahresbeginn robust entwickelt, im gesamten vergangenen Jahr aber etwas an Tempo verloren. Wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, wurden im Januar 225 000 neue Jobs geschaffen. Das ist deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 165 000 neuen Stellen. Zudem wurde die Entwicklung in den beiden Vormonaten leicht...

