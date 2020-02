Es sollen zwei Werke mit einer Gesamtkapazität von 48 Gigawattstunden für die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos aufgebaut werden. Opel investiert etwa zwei Milliarden Euro in das Projekt, das auch als IPCEI von der EU-Kommission anerkannt wurde.Opel plant an seinem Standort in Kaiserslautern den ab einer Gigawattfertigung für Batteriezellen für Elektroautos. Der Plan ist Teil des von der EU-Kommission anerkannten sogenannten wichtigen Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI), an dem insgesamt 17 Unternehmen aus 7 EU-Mitgliedsstaaten direkt beteiligt sind. Im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...