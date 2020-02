Deutsche Rentner haben im Jahr 2019 insgesamt 40,82 Milliarden Euro Einkommensteuer bezahlt - und damit mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2009. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, über die die "Bild am Sonntag" berichtet.



Ihr zufolge werden Steuerpflichtige mit Renteneinkünften im Jahr 2020 sogar knapp 43 Milliarden Euro Einkommensteuer zahlen. "Wir brauchen jetzt auch für Rentner eine Steuerreform. Kleine und mittlere Renten müssen vor dem Finanzamt geschützt werden", sagte Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch zu "Bild am Sonntag".