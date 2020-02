Das für Sonntagnachmittag angesetzte Bundesligaspiel zwischen Borussia und dem 1. FC Köln ist aus Sicherheitsgründen wegen des Sturmtiefs "Sabine" abgesagt. Das teilten die Vereine am Sonntag mit.



Eine sichere Abreise der Fans könne nicht gewährleistet werden, hieß es. Im Vorfeld sowie für die Dauer des Spiels erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch kein Unwetter in Mönchengladbach, quasi mit Schlusspfiff soll das Sturmtief "Sabine" jedoch durch die Region ziehen und in der Nacht seinen Höhepunkt erreichen. Die Entscheidung fiel am frühen Sonntagmorgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt, der soll im Laufe der nächsten Woche bekannt gegeben werden.



Tickets behalten ihre Gültigkeit.