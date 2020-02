Das seit dem 1. Februar vermisste 10-jährige Mädchen aus NRW ist tot. Das teilte die Polizei in Menden am Sonntag mit.



Die Leiche sei am Morgen in einem Wehr auf der Ruhr aufgefunden worden. Das Kind war am Samstagnachmittag eine Woche zuvor aus dem elterlichen Wohnhaus verschwunden. Über eine Woche lang war mit großem Aufwand nach der kleinen Lia gesucht worden. Bekannte der Familie planten auch privat eine große Suchaktion.



Zuletzt hatten die Behörden mit Blick auf das heranziehende Sturmtief Sabine von privaten Suchaktionen abgeraten.