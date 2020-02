Sturm "Sabine" ist am Montagmorgen über die Schweiz gefegt. Bereits in der Nacht tobte er im Jura mit ersten Orkanböen bis ins Baselbiet.Bern - Sturm "Sabine" ist am Montagmorgen über die Schweiz gefegt. Bereits in der Nacht tobte er im Jura mit ersten Orkanböen bis ins Baselbiet. Teilweise fällt der Schulunterricht aus - etwa in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Baselland. Dutzende Flüge wurden annulliert. Vielerorts wurden die höchsten Windgeschwindigkeiten dieses Winters erreicht, wie die Meteo Group...

