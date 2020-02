Zuerst Proteste, jetzt Coronavirus: Hongkongs Wirtschaft erleidet den nächsten Schlag. Menschen erinnern sich voller Sorge an die Sars-Krise: In keiner Stadt gab es damals so viele Tote wie in der Finanzmetropole.

Von einer kritischen Versorgungslage kann in Hongkong keine Rede sein. Die Regale im "Wellcome"-Supermarkt im Stadtteil Northpoint sind voll beladen. Milch, Joghurt, Pasta, Früchte und Gemüse - alles da. Nur dort, wo eigentlich das Toilettenpapier liegen sollte, klafft eine große Lücke. Bei den Taschentüchern gleich nebenan ist nur noch die verhältnismäßig teure Marke Tempo zu haben. "Bevor ich die nehme, kann ich auch Feuchttücher besorgen", sagt eine Kundin. Auch in anderen Supermärkten der Stadt sah es am Montag nicht anders aus. Die chinesische Sonderverwaltungsregion hat mit einem handfesten Toilettenpapier-Engpass zu kämpfen. Schon seit Tagen ist es so gut wie überall ausverkauft.

Grund für den Run waren Gerüchte, dass es bald keinen Nachschub mehr geben könnte, weil Fabriken nebenan auf dem chinesischen Festland während der Coronavirus-Krise nicht produzieren können. Hersteller beschwichtigten zwar, dass die Arbeit bald wieder aufgenommen werde und es keine Probleme geben sollte. Besorgte Hongkonger rafften aber lieber trotzdem schnell alles zusammen, was noch zu kriegen war.

Die Toilettenpapier-Krise sagt viel darüber aus, wie ernst das Coronavirus in der Finanzmetropole genommen wird. Menschen gehen zwar zur Arbeit und ihrem Alltag nach. Geschäfte und Restaurants sind geöffnet. Dennoch ist die Angst vor der Ausbreitung der Krankheit groß. Mit 35 bestätigten Infektionen und einem Todesfall kommt Hongkong im Vergleich zu anderen chinesischen Großstädten dabei noch glimpflich davon.

In Peking gab es bis Montag 337 nachgewiesen Fälle und zwei Tote. In Shanghai waren es 295 Erkrankte und ebenfalls ein Toter. Am schwersten betroffen sind weiterhin die zentral chinesische Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...