Der Markt der Grand City Properties Aktie pendelt bereits seit 9 Monaten in einer Range, welche sich über eine Preisspanne von etwa vier Euro erstreckt. Dabei befindet sich der obere Extrembereich bei etwa 23 Euro und die untere Kante dieses Marktgleichgewichts liegt bei ca. 19 Euro. Bisher war es so, dass die Verkäufer im Bereich von etwa 23 Euro den Kurs am Weiterkommen hindern. Ebenso verhält es sich mit den Käufern in der Zone von etwa 19 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...