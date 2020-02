FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 66 (67) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 658 (662) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1344 (1351) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 347 (343) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1749 (1725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 145 (150) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES ASOS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4200 (3000) PENCE - BERENBERG RAISES ASOS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4200 (3000) PENCE - BERENBERG RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 810 (795) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1600 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1725 (1800) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 4200 (4400) PENCE - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 155 (139) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1170 (1080) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5550 (5100) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 630 (595) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TUI PRICE TARGET TO 10 (9.50) EUR - 'SELL' - JPMORGAN CUTS VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - STIFEL CUTS N BROWN TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 60 (141) PENCE



