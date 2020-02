Sie folgt auf die langjährige Leiterin Unternehmenskommunikation, Sonja Zöchling, die Ende März 2020 in Pension geht.Zürich - Manuela Staub übernimmt per 15. März 2020 die Leitung der Kommunikationsabteilung der Flughafen Zürich AG. Sie folgt auf die langjährige Leiterin Unternehmenskommunikation, Sonja Zöchling, die Ende März 2020 in Pension geht. Neue Mediensprecherin per 1. April 2020 wird Bettina Kunz. Sonja Zöchling ist seit Januar 1986 bei der Flughafenbetreiberin tätig, seit Mitte 1988 in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...