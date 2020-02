Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG): Virusattacke auf die Börse

Weihnachten 2019 soll angeblich der neue Corona-Virus seinen Ausgangspunkt auf dem

Fischmarkt von Wuhan genommen haben. Die Zahl der Infizierten übertrifft bereits bei Weitem

die Personen, die 2003 an dem v -Virus erkrankt sind. Bisher ist die

Sterberate mit 2 % allerdings viel niedriger als beim SARS-Virus. Die chinesische Führung hat

diesmal im Gegensatz zu 2003 drastische Gegenmaßnahmen ergriffen: 60 Millionen

Menschen wurden gewissermaßen unter Quarantäne gestellt, indem ganze Regionen von der

Außenwelt abgeschnitten wurden. Die Entwicklung eines Impfstoffs oder eines Medikaments

kann wenige Wochen bis zu einigen Monaten dauern. Aktuell wird versucht, mit bekannten

Grippe- und HIV-Medikamenten zu behandeln. Zwar steigt zurzeit die Zahl der

Neuerkrankungen stark an, dennoch scheint ein Abklingen der Rate an Neuinfizierten in

Reichweite.



Ökonomische Folgen



Aus medizinischer Sicht scheint der Corona-Virus beherrschbar und weniger gefährlich zu sein

als der SARS-Virus von 2003. Eine abschließende Beurteilung ist aktuell allerdings noch nicht

möglich. Hierzu muss man abwarten bis die Zahl der Neuinfizierten zu sinken beginnt. Die

ökonomischen Schäden für die Volksrepublik China dürften jedoch höher sein als im Jahr 2003.

Grund sind die diesmal harten Maßnahmen der chinesischen Führung zur Eindämmung der

Pandemie mit der Stilllegung ganzer Regionen von fast 60 Millionen Einwohnern. Sollte es

möglich sein, diese Quarantänemaßnahmen noch im Februar weitestgehend aufzuheben,

werden sich die Wachstumseinbußen in Grenzen halten und im weiteren Jahresverlauf zum

Teil wieder auszugleichen sein. Nur wenn die Quarantänemaßnahmen länger anhalten

müssten, ist mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen, die auch die

Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen würden. Da China für ein Drittel des

weltwirtschaftlichen Wachstums verantwortlich ist, wären auch erhebliche Einbußen vor allem

in Europa und im restlichen Asien zu erwarten. Grob geht man davon aus, dass ein

Wachstumsrückgang in China in Höhe von 1 % ungefähr 0,4 % Rückgang am europäischen

Bruttosozialprodukt impliziert.





"Virusattacke auf die Börse"



Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten der StarCapital AG.