Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 sinkt am Montag um 0,14 Prozent auf 3793,18 Punkte.Paris - Der EuroStoxx50 hat auch zu Beginn der neuen Woche etwas nachgegeben und damit keinen neuen Anlauf auf sein Januar-Hoch geschafft. Der Eurozonen-Leitindex sank am Montag um 0,14 Prozent auf 3793,18 Punkte. Trotz anhaltender Sorgen um das Coronavirus bleiben die 3813 Punkte von Mitte des Vormonats jedoch in Sichtweite. Auch das Rekordhoch vom April 2015 bei 3836 Punkten scheint...

