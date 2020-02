Die QS Qualität und Sicherheit GmbH hat Dr. Hans-Dieter Stallknecht mit der QS-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Mit der Verleihung der Ehrennadel auf der Fruit Logistica in Berlin würdigt QS Stallknechts entscheidende Rolle als Initiator zur Gründung der QS-Fachgesellschaft Obst, Gemüse und Kartoffel GmbH 2004 sowie sein langjähriges Engagement in den Gremien von QS....

