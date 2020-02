LONDON, 10. Februar (WNM/Reuters/Sonia Elks) - Laut einer aktuellen Studie werden sich die "nachhaltigen" Transportmittel in Großstädten schon innerhalb eines Jahrzehnts durchsetzen. Private Autofahrten werden bis 2030 durchschnittlich um zehn Prozent zurückgehen und damit weniger als die Hälfte aller Transportwege in Städten ausmachen. Gleichzeitig gewinnen die öffentlichen Verkehrsmittel, das Fahrrad und das Zufußgehen an Beliebtheit. Das zeigt die aktuelle Mobility Futures-Studie. "Es muss die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...