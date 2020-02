Die Strategen der Westpac Institutional Bank hätten eine Verschiebung zu einer neutralen geldpolitischen Ausrichtung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) erwartet, wenn das Coronavirus nicht ausgebrochen wäre. Sie haben auch ihre kurzfristigen Aussichten für das Paar NZD/USD gesenkt. Wichtige Zitate "Wir erwarten, dass die RBNZ in ihrer geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...