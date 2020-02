FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BOOHOO TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 380 PENCE - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 800 (715) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PETRA DIAMONDS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CREDIT SUISSE INITIATES RBS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 260 PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES STANDARD CHARTERED WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 600 P - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 325 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 635 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS BARCLAYS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 185 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS LLOYDS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 60 PENCE - JEFFERIES RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1090 (740) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2320 (1920) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PT 1100 (660) PENCE - JPMORGAN CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1750 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS INTU PROPERTIES TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 10 (30) PENCE - PEEL HUNT RAISES HAMMERSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 270 (300) PENCE - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR P.) - TARGET 740 (850) PENCE - RBC CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3300 (3800) P - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3050 (2650) PENCE - 'TOP PICK' - SOCGEN CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 148 (200) PENCE



