Es ist das vierte Projekt dieser Art des Münchner Konzerns im Nachbarland binnen kürzester Zeit. In zwei Monaten will Baywa re den schwimmenden Solarpark mit 27,4 Megawatt fertigstellen und dies weitgehend CO2-neutral.Baywa re hat mit dem Bau seiner vierten schwimmenden Photovoltaik-Anlage in den Niederlanden begonnen. Es soll sich um den größten Solarpark dieser Art in Europa, wahrscheinlich sogar außerhalb Chinas handeln, wie der Münchner Konzern am Dienstag schrieb. Innerhalb von acht Wochen soll die 27,4 Megawatt Photovoltaik-Anlage auf einem Baggersee bei Zwolle fertiggestellt werden. Es ...

