Der Auftrag hat ein Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Akasol will mit dem Equipment von Manz in Darmstadt Batteriemodule für Nutzfahrzeuge und Busse produzieren. Eine zweite Fertigungslinie für den Standort von Akasol in den USA könnte hinzukommen.Derzeit kommt mächtig Schwung in die Batteriefertigung am Standort Deutschland: Nachdem Opel vor wenigen Tagen verkündet hatte, in Kaiserslautern eine Gigawattfertigung für Elektroautos aufzubauen, hat Akasol jetzt bekannt gegeben, den Reutlinger Maschinenbauer Manz mit der Lieferung von Produktionsanlagen für Rundzellen beauftragt zu haben. Akasol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...