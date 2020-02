Nach einer Untersuchung der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. (ffe) kann dezentral erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien bilanziell und perspektivisch den Bedarf an elektrischer Energie in Bayern decken. Die Studie haben die Netzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH, LEW Verteilnetz GmbH (LVN) und Main-Donau Netzgesellschaft in Auftrag gegeben. Die von der ffe jetzt veröffentlichte Studie "EE-Prognose Bayern", die bereits im November erstmals von den Versorgern der Öffentlichkeit vorgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...