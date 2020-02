Europas Börsen sind am Dienstag gestiegen und haben damit die Zurückhaltung vom Wochenbeginn abgestreift.London - Leicht nachlassende Sorgen rund um das Coronavirus haben den Eurostoxx 50 am Dienstag mit 3832 Punkten auf das höchste Niveau seit 2015 getrieben. Dabei halfen auch weitere Rekorde an der Wall Street. Letztlich gewann der Eurozonen-Leitindex 0,86 Prozent auf 3825,84 Punkte. Das Tempo, mit dem sich die Lungenerkrankung ausbreite, scheine sich etwas zu verlangsamen...

Den vollständigen Artikel lesen ...