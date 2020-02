Pünktlich zum Valentinstag hat SanLucar für alle Verliebten und Liebenden eine besondere Köstlichkeit: sonnensüße Erdbeeren in der romantischen Herzschale. Foto © SanLucar Am Valentinstag zeigt man seinen Liebsten, wie lieb man sie hat. Und wie könnte man das besser, als mit sonnengereiften Erdbeeren, die so süß schmecken wie die Liebe! Deshalb...

Den vollständigen Artikel lesen ...