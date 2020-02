Die Bank Vontobel hat im vergangenen Jahr trotz eines anhaltend schwierigen Markumfelds Ertrag und Gewinn deutlich gesteigert.Zürich -Die Bank Vontobel hat im vergangenen Jahr trotz eines anhaltend schwierigen Markumfelds Ertrag und Gewinn deutlich gesteigert. Sie hält an ihrer Guidance für das laufende Jahr fest und will im Sommer neue Ziele formulieren. Der Betriebsertrag stieg 2019 um 9 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken, wie das Finanzinstitut am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich blieb ein um 14 Prozent...

