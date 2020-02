"Ich bin zuversichtlich, was die Ausgaben für die Finanzen angeht und welche die Last der Geldpolitik verlagern werden", sagte Adrian Orr, der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), während er auf der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung am Mittwoch sprach. Die RBNZ ließ den offiziellen Kassakurs (OCR) unverändert bei 1,0%, ...

