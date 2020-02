Derzeit wird das Wohnungseigentumsgesetz reformiert. Es soll die Installation von Ladesäulen in Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern erleichtern. Nach Ansicht der Bundesverbands Neue Energiewirtschaft greift das zu kurz und sollte auf Photovoltaik-Dachanlagen und Balkonmodule ausgeweitet werden.Das Wohnungseigentumsgesetz - kurz WEG - wird derzeit vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz überarbeitet und befindet sich derzeit in der Verbändeanhörung. In seiner Stellungnahme fordert der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) nun, dass mit der Änderung nicht nur die Installation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...