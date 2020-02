In den niederländischen Städten Amsterdam und Kerkrade sind am Mittwochmorgen Briefbomben explodiert. Einer der Sprengsätze explodierte gegen 08:00 Uhr in der Poststelle eines Bürogebäudes im Amsterdamer Stadtteil Bolstoen, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Verletzte soll es nach bisherigen Kenntnisstand nicht gegeben haben. In einem Postsortiercenter in der Stadt Kerkrade nahe der deutschen Grenze explodierte kurze Zeit später eine weitere Briefbombe. Auch hier habe es keine Verletzten gegeben, teilte die Polizei der niederländischen Provinz Limburg mit. Ob zwischen den Vorfällen eine Verbindung besteht, war zunächst unklar.



In den vergangenen Wochen waren in den Niederlanden mehrfach Briefbomben in verschiedenen Städten entdeckt worden. Zu Explosionen war es bisher aber nicht gekommen.