EUR/USD erreicht mit positiver Dynamik die 1,0920/25 - Allgemein positive Risikostimmung bestimmt das Geschehen - Die Gemeinschaftswährung konnte seine Gewinne vom Dienstag ausbauen und so notiert der EUR/USD nun am neuen Tageshoch von 1,0920/25. EUR/USD profitiert von Risikotrends Das Paar steigt am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge, nach dem ...

